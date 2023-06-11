نجوم الغناء والموسيقى ينعون أشرف أبو زيد: أطيب حد شوفناه

حرص عدد كبير من نجوم الموسيقى والغناء، على نعى الموسيقار أشرف أبو زيد، شقيق الفنان كريم أبوزيد، الذي وافته المنية عصر اليوم الأحد، ومن المُفترض أن تُعلن الأسرة عن موعد الجنازة والعزاء.

ويُعتبر الفنان حمادة هلال، من أبرز الفنانين الذين نعوا أشرف أبوزيد، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «الله يرحمك يا حبيبي.. الأستاذ الطيب أشرف محمود أبوزيد رحمة الله عليك وعلى أمواتنا وعلينا جميعآ.. اسألكم الدعاء».

كما تقدم الموزع كريم عبد الوهاب، بواجب العزاء، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الأخ والصديق وعشرة العمر وزميل المشوار الملحن والمؤلف الكبير أشرف محمود أبو زيد»، متابعًا « أشرف من أول الملحنين اللي اشتغلت معاهم في حياتي وكل شغله معايا كسر الدنيا.. ربنا يرحمك يا أشرف يا أطيب حد شفته في حياتي.. بس هي كده الطيبين هما اللي بيروحوا».

أما الشاعر محمد عاطف، قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله صديقنا الفنان الطيب أشرف أبو زيد.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.. وخالص التعازى للأسرة الكريمة».