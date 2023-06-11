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آخر كلمات الموسيقار أشرف أبو زيد قبل وفاته: لا أفضل أن أعيش حياة كبيرة تملكني

كتب:

أحمد حسين صوان
06:49 م | الأحد 11 يونيو 2023
أشرف أبو زيد

أشرف أبو زيد

خيم الحزن على الوسط الفني قبل قليل، بعد وفاة الموسيقار أشرف أبو زيد، شقيق الفنان كريم أبو زيد، الذي وافته المنية اليوم الأحد، إذ أصيبت أسرته بحالة من الصدمة، فيما لم يُحدد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

وفاة أشرف أبو زيد

ورغم عدم الإعلان عن سبب وفاة أشرف أبو زيد حتى الآن، إلا أنه كان متفاعلًا مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قبل ساعاتٍ قليلة من رحيله، إذ كانت آخر كلماته التي شاركها من كتاب «المستحيل» للدكتور الراحل مصطفى محمود.

وجاءت كلمات أشرف أبو زيد: «أنت طيب أكثر من اللازم.. لست طيبًا ولكني لا أستطيع، لا أستطيع أنّ أكون شيئًا آخر عن نفسي، أفضل أن أعيش حياة صغيرة أملكها على أن أعيش حياة كبيرة تملكني، أريد أنّ أكون حرًا، أريد أن أقطع صلتي بكل ما يُفرض عليّ واجبات لا أحبها».

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محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.