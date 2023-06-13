التحقيق في مصرع فتاة صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق بدار السلام

بدأت النيابة التحقيق في واقعة مصرع فتاة تدعى «دعاء ع س» 20 عاما، دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبورها الطريق في منطقة دار السلام.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء خطيب الفتاة للاستماع لأقواله حول الواقعة وملابساتها، بالإضافة لتقرير حول ما رصدته كاميرات المراقبة في محيط الواقعة.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بمصرع فتاة دهسا بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «دعاء ع س» 20 عاما، مصابة بكسور في إنحاء متفرقة من الجسم ونزيف خارجي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكشفت التحريات بأن الفتاة المتوفاة أثناء عبورها الطريق بصحبة خطيبها دهستها سيارة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.