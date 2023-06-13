توزيع 550 كيلو لحوم على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في الغربية

وزعت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، 1100 كيلو لحوم على 550 أسرة من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بعدة قرى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأكد أحمد عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشاد بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يقدم من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .

طرق تحديد الحالات المستفيدة

أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة جرى وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.