«تعليم الإسكندرية» تحصد 8 مراكز في مسابقة أجمل قطع فنية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، حصول تعليم الإسكندرية على 8 مراكز في مسابقة أجمل قطعة فنية تابعة للاقتصاد المنزلي، إذ فازت الطالبة ملك طارق محمد بمدرسة فاروق جرانة الرسمية لغات بإدارة المنتزه، وحصدت جيهان محمد شحاتة بمدرسة حسن صبحي الرسمية لغات بإدارة العجمي المركز الثاني مكرر للمرحلة الابتدائية، والطالبة إيمان عبد السلام بمدرسة سميرة موسى الثانوية بنات بإدارة العجمي المركز الرابع جمهوري للمرحلة الثانوية ، وحصدت الطالبة سما محمود السيد بمدرسة وادي القمر بإدارة العجمي المركز الرابع جمهوري للفصل الواحد.

الفائزين في مسابقة أجمل قطعة فنية للمشروعات القومية

وأضاف أنَّ تعليم الإسكندرية حصد المركز الأول جمهوري في مسابقة أجمل قطعة فنية للمشروعات القومية وإنجازات الدولة للفصل الواحد، بفوز الطالبة منة حسن أحمد بمدرسة محمد رشيد بإدارة العامرية، وحصلت على المركز الثاني للمرحلة الابتدائية أروى محمد صلاح بمدرسة السيدة نفيسة الرسمية لغات بإدارة المنتزه، والمركز الثاني جمهوري مكرر للمرحلة الإعدادية للطالبة سهيلة أيمن عبد الله بمدرسة أم سلمة الإعدادية بإدارة العامرية، والمركز الثالث جمهوري مكرر للطالبة ملك حسام عرفة بمدرسة مصطفى النجار الرسمية لغات مميز بإدارة شرق.