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أحمد عبدالعزيز يعتذر عن عدم المشاركة في مسرحية «صاحب الوردة»

كتب:

أحمد حسين صوان
12:08 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
أحمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز

كشف الفنان أحمد عبدالعزيز، عن اعتذاره عن مسرحية «صاحب الوردة»، التي كان من المُقرر تقديمها على خشبة المسرح القومي، منذ فترة طويلة، قبل أنّ يتم تأجيلها إلى ما بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023.

سبب اعتذار أحمد عبدالعزيز عن عدم المشاركة في المسرحية

وقال أحمد عبدالعزيز، لـ«الوطن»، إنَّه اعتذاره عن المسرحية يأتي بسبب انشغاله بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المُقبلة، فضلًا عن التزامه بمواعيد سفر خارج البلاد، الأمر الذي يتعارض مع مواعيد البروفات وافتتاح العرض، متمنيًا لأسرة الصحة التوفيق والنجاح الكبير.

البحث عن بديل بعد اعتذار أحمد عبدالعزيز

ويواصل القائمون على مسرحية صاحب الوردة، البحث عن بديل في الوقت الحالي، لاسيما وأنه جرى استئناف البروفات مؤخرًا، تمهيدًا لافتتاح العرض خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، بينما الموعد النهائي لم يُحدد حتى الآن.

مسرحية صاحب الوردة، من بطولة رانيا فريد شوقي، ويوسف إسماعيل، ومحمد صلاح آدم، وأيمن المليجي، ووائل إبراهيم وداليا أشرف وآخرين.

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.