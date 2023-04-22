محمد عادل: أحمد عبد العزيز أبدع في سره الباتع

قال الفنان محمد عادل، إن الفنان أحمد عبد العزيز دائما ما يبدع وأستاذ وأخ وأب، متابعا: «سعيد بالعمل مع أحمد عبد العزيز في مسلسل سره الباتع، الذي عرض خلال شهر رمضان».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، أن الفنان أحمد عبد العزيز تاريخه كبير، فهو رمانة الميزان التي تزن كل الأشياء مهنيا ودراميا في سره الباتع.

سره الباتع عمل مشرف

وذكر الفنان محمد عادل، أن شخصية الحاج شهاب شكلها جديد على الفنان أحمد عبد العزيز وعلينا، وبه كوميديا شديدة، متابعا: «سره الباتع جعلنا نقوم بعمل مشرف نتحدث عن مصر في الماضي منذ أكثر من 220 سنة، ونقول للجميع إن مصر زمان كانت كذلك وستظل كذلك، نقول للناس إننا ما زال لدينا خير».

أبطال مسلسل سره الباتع

يُذكر أنَّ مسلسل «سره الباتع» شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم خالد الصاوي وحسين فهمي وصلاح عبد الله ومحمود قابيل وهالة صدقي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.