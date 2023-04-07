تفاصيل جديدة من الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، الصين على مشاركة معلوماتها حول منشأ جائحة كوفيد-19.

وقال جيبريسوس إنه لحين حدوث ذلك تظل جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من ظهور الفيروس التاجي لأول مرة.

وتابع تيدروس ردا على سؤال حول منشأ كورونا «دون الوصول الكامل إلى المعلومات التي تمتلكها الصين، لا يمكنك قول هذا أو ذاك»، وأضاف: «جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة، هذا هو موقف منظمة الصحة العالمية ولهذا السبب كنا نطلب من الصين أن تتعاون في هذا الشأن»، وشدد على أنه «إذا فعلوا ذلك فسنعرف ما حدث أو كيف بدأ».

رفع حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كورونا

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس، أنه يتوقع أن ترفع المنظمة حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كورونا، في وقت ما هذا العام، من دون أن يقدم إطاراً زمنياً محدداً.

وتواصل المنظمة اعتبار «كوفيد-19» حالة طوارئ صحية عامة، ذات اهتمام دولي منذ أكثر من 3 أعوام بعد تقييمها الأصلي، وأضاف مدير المنظمة: «أرى أننا سنتمكن من رفعها هذا العام»، ومن المقرر اجتماع لجنة الخبراء الخاصة بحالة الجائحة، مايو المقبل.

استئناف السفر عبر الحدود الصينية

وكان قد اكتشف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر، 2019، إذ اشتبه الكثيرون أنه انتشر في سوق للحيوانات الحية قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم ويقتل ما يقرب من سبعة ملايين شخص.

وتخلت الصين عن اشتراط خضوع القادمين إليها للحجر الصحي وسمحت باستئناف السفر عبر حدودها مع هونج كونج، وقررت إنهاء العمل بآخر ما تبقى من قيودها المفروضة في إطار سياسة «صفر-كوفيد» التي بدأت تفكيكها على نحو مفاجئ في أوائل ديسمبر بعد احتجاجات كبيرة.