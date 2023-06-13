تحرير 133 مخالفة في حملة تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

شنت محافظة الدقهلية حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز في مختلف المراكز، أسفرت عن ضبط 133 مخالفة تموينية وجرى تحرير محاضر بالمخالفات.

شن حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأكدت المحافظة في بيانها، أن الحملات التموينية جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكل أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي جرى تنفيذها شملت مراكز ومدن «السنبلاوين وميت سلسيل وشربين، والمنصورة وبلقاس واجا وميت غمر وجمصة وطلخا» على مدار يومين.

وأشار إلى أنه جرى ضبط 62 مخالفة تموينية في اليوم الأول، وضبط 71 مخالفة تموينية في اليوم الثاني عبارة عن:

- محاضر عدم مطابقة للمواصفات - محاضر نقص وزن و محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

- محاضر تصرف فى دقيق بكمية 13 شيكارة، ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات.

- محاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر تجاوز صرف بدال تمويني.

- محاضر تجميع قمح ومحاضر تجميع بطاقات تموينية، بعدد 33 بطاقة تموينية.

- محاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر توقف عن الإنتاج.

- محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر عدم إعلان أسعار.

وجرى التحفظ على 10 طن قمح وكميات من السجائر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار الحملات التموينية

وأكدت محافظة الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.