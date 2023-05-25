ضبط 27 طن قمح بدون تصريح ضمن حملات مرورية مفاجئة بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن حملات مرورية تفتيشية مفاجأة بالمحافظة علي المحلات والمصانع وغيرها من المنشآت التابعة للمديرية، و تمكنت الحملة من ضبط 27 طن من القمح بالدقهلية.

حملات تموينية مفاجئة علي المصانع و المطاحن

وأشار«دايرة» في بيان صحفي أن الحملات جاءت بناءً على توجيهات على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بضرورة الرقابة المستمرة على مصانع الأعلاف والتجار والمدشات و المزارع السمكية والمطاحن 72%، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف أن المديرية حررت عددًا من محاضر تجميع قمح محلي موسم حصاد 2023، إذ جري جمعهم دون الحصول على تصريح من مديرية التموين، وخالف القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح، و جري ضبطهم، والتحفظ على 27 طن قمح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد«دايرة» حرص الدولة على الحفاظ على نسب توريد القمح وعدم استغلال القمح من قبل بعض التجار في غير الغرض المخصص، مؤكدا اتخاذ مديرية التموين بالدقهلية كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.