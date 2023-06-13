سقوط أمطار غزيرة على عدة مدن في مطروح.. المناطق الغربية لم تتأثر

شهدت محافظة مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة في بعض المدن، منها «الحمام والعميد، وساحل العميد، والعلمين وسيدي عبد الرحمن وتل العيس»، تصاحبها انخفاضا في درجات الحرارة مع انتشار الغطاء السحابي وغياب الشمس.

حالة الطقس في مطروح والساحل الشمالي

وتشهد حالة الطقس اليوم، في محافظة مطروح سقوط أمطار متقطعة في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية بعدة مناطق والواقعة شرقا، بينما لم تتأثر المدن الغربية في مرسى مطروح ومناطق النصر والشولحي وأبو لهو والمتاني والنجيلة والزويدة وشماس وسيدي براني، وأبو سطيل والقطرانى، وبقبق وأبو زريبة وحتي مدينة السلوم الحدودية، ومدينة سيوة جنوبا.

عمليات محافظة مطروح تتابع الأمطار

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه يجرى متابعة طقس اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مع مجالس المدن على مستوى المحافظة، والتنسيق مع رؤساء المدن، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة طبقا لخطة المحافظة الموضوعة للتعامل مع الأحوال الجوية، كما نتلقى الشكاوى من المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، من سقوط أمطار ونشاط الرياح على العديد من المحافظات المطلة على السواحل الشمالية منها مرسى مطروح ووجه بحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.