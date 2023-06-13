الشرطة البريطانية تغلق 6 طرق في نوتنجهام: نتعامل مع حادث خطير

شهدت مدينة نوتنجهام البريطانية، حالة استنفار اليوم الثلاثاء، تزامنا مع إعلان قوات الشرطة في لندن الطوارئ، ضاربة طوقاً أمنياً ضخماً وسط العاصمة.

وحسب موقع العربية، أُغلقت الطرقات في نوتينجهام وسط انجلترا، بينما أعلنت الشرطة البريطانية أن عناصرها يتعاملون مع حادث خطير في المدينة.

إغلاق 6 طرق في المدينة

وأفادت شرطة نوتنجهام في تغريدة على تويتر أنه تم إغلاق 6 طرق في المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت جرينتش، كما طالبت المواطنين والسكان بالابتعاد عن مكان الحادث.

فيما أعلنت شبكة الترام أنها أوقفت عملياتها حتى إشعار آخر بسبب الحادث، دون مزيد من التفاصيل، وأظهرت مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعية، الطرقات مغلقة، وسط انتشار سيارات الإسعاف والطوارئ والشرطة، إلا أن أي تفاصيل أخرى لم تصدر بعد عن المراجع الرسمية حول الحادث الغامض، سط مخاوف وتأويلات بشأن هجمات إرهابية.

يأتي هذا الحادث في توقيت مزدحم، حيث يتوجه الآلاف من البريطانيين في مثل هذا الوقت إلى أعمالهم وأشغالهم، ويشار إلى أن بريطانيا شهدت خلال السنوات الماضية بعض الهجمات الإرهابية، بنسب أقل من فرنسا أو غيرها من البلدان الأوروبية، وأعلن تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية المتطرفة مسؤوليتهم عن تلك الحوادث.