أمطار غزيرة ورعد وبرق وانقطاع للكهرباء في بريطانيا

تعرضت بريطانيا لهطول الأمطار الغزيرة والبرد والرعد، وسط امتلاء الطرق والمنازل بالمياه وانقطاع الكهربائي عقب رفع مكتب الأرصاد الجوية التحذير من العواصف إلى اللون القرمزي الخطير.

فيديوهات تظهر تجمع السيارات في الشارع

ونشرت جريدة «ديلي ميل» البريطانية فيديوهات مثيرة تظهر تجمع السيارات في تقاطع الشوارع شمال لندن في أعقاب الفيضانات المفاجئة التي ضربت العاصمة في وقت سابق من بعد ظهر اليوم.

تحذير واسع

وتناثرت موجات من المياه على أغطية السيارات، وكان التحذير الصادر من الأرصاد ساري المفعول حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين كدلالة على أن المنطقة ستشهد هطول أمطار غزيرة وبرق ورياح قوية وبرد وسط تضرر كبير للمنازل جنوب غرب إنجلترا.

تمدد الأمر للأجزاء الشمالية من اسكتلندا

وتعاني الأجزاء الشمالية من اسكتلندا، بالقرب من إينفيرنيس، من نقص في الطاقة بعد سلسلة من العواصف الرعدية، فيما ذكر مكتب الأرصاد أن هناك احتمالا كبيرا لإغلاق الطرق وتعطل السكك الحديدية وانقطاع التيار الكهربائي، وقد تنقطع بعض المجتمعات مؤقتًا بسبب الفيضانات.