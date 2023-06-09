استقالة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق من مجلس العموم

أعلن رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس جونسون، استقالته من مجلس العموم، بعد تقرير عن تضليله للبرلمان، وقال عقب استقالته: «مذهول ومروع من إجباري على المغادرة».

إجراء انتخابات فرعية

وذكرت «الجارديان» الإنجليزية، أن بوريس جونسون تنازل عن منصب النائب المحافظ عن أوكسبريدج وساوث روسليب، وهذا سيؤدي إلى إجراء انتخابات فرعية على الفور.

واتخذ هذه الخطوة، بعد أن وجدت لجنة الامتيازات في مجلس العموم أنه ضلل البرلمان، وأوصت بمعاقبة أكثر من 10 أيام.

أمر محزن للغاية

وقال جونسون لصحيفة التايمز: «إنه لأمر محزن للغاية أن أغادر البرلمان - على الأقل في الوقت الحالي - ولكن قبل كل شيء أشعر بالحيرة والذهول لأنني قد أجبرت على الخروج، من قبل لجنة ترأسها وتديرها هارييت هارمان، بمثل هذا التحيز الفاضح».