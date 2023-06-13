وزير التنمية المحلية يتابع 8868 مشروعا لتطوير الريف في البحيرة

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، زيارة لديوان عام محافظة البحيرة، اليوم، واستقبلته الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لمتابعة عددا من المشروعات الاستثمارية والتنموية الجارية على أرض المحافظة ومطالب الموطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الميدانية لكافة المحافظات.

الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة

وعقد اللواء هشام آمنة، اجتماعاً مع الدكتورة نهال بلبع والقيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تابع آخر مستجدات معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي 2022 / 2023 على مستوى برامج التنمية المحلية، والتي بلغ عدد المشروعات التنموية بها 370 مشروعًا، باستثمارات 6.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13،9% عن خطة العام المالي الماضي، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة، وعلى رأسها المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكباري والكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لدعم احتياجات أحياء المحافظة المختلفة والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم استعراض أهم ملامح الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة في العام المالي المقبل، وأكد اللواء هشام آمنة أهمية استمرار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي لدخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق طفرة في مستوي معيشتهم والخدمات التي يحصلون عليها من الادارة المحلية.

المشروعات التنموية بالبحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة بالقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، وقالت بلبع إن هناك فرقا ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية، لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، مثمنه الدعم والجهود الكبيرة التي توليها وزارة التنمية المحلية لدعم محافظات الجمهورية وتنميتها وعلي رأسها محافظة البحيرة والعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين.

كما تابع وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري حياة كريمة، حيث تشهد المحافظة تنفيذ 8868 مشروعا في شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابعا، وبلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

مبادر حياة حياة كريمة في البحيرة

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وحرص وزير التنمية المحلية خلال لقائه مع قيادات المحافظات على متابعة مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة، والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وطبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي، تم توفير 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة ويتم تسليمها للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة على مراحل لزراعتها بالشوارع والطرق والميادين والقرى والمصالح الحكومية والخدمية.

وقالت نائبة المحافظ أنه يتم توزيع الأشجار على النحو التالي (34850 شجرة بدمنهور - 40000 شجرة بكفر الدوار - 34300 شجرة بحوش عيسى - 12200 شجرة بالرحمانية - 23400 شجرة بابوحمص - 22900 شجرة بايتاي البارود - 22400 بالدلنجات - 23300 بكوم حمادة - 12050 ببدر - 12300 بالمحمودية - 22000 ابو المطامير - 12000 بادكو - 12000 برشيد - 16600 بشبراخيت)

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلي أهمية المبادرة ودورها في نشر الوعي البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.