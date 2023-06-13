زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية جامو وكشمير الهندية

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب بالقرب من مدينة كاترا بولاية جامو وكشمير، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

زلزال بقوة 5.4 يضرب ولاية جامو وكشمير الهندية

وأضاف المركز الوطني -حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 84 كيلومترًا شمال شرقي مدينة كاترا، وعلى عمق ستة كيلومترات.