مصرع سيدة وإصابة أفراد أسرتها في حريق بمطروح

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وطفلتيها بإصابات خطيرة وحروق من الدرجة الأولى إثر اندلاع حريق هائل في شقة يقيمون بها في حي الشروق الكيلو 7، أكبر أحياء مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث في عماره 8 بالحي، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين

واستقبلت، اليوم الثلاثاء، مستشفى مطروح العام ضحايا حادث حريق مطروح وهم: إيمان حسن علم 32 سنة مطروح، جثة هامدة، وأسرتها سامح محمود صبري 39 مقيم بحي الشرق الكيلو 7، مصاب بحروق من الدرجه الأولى، في الوجه، والذراعين دخول قسم الحروق، ورودينا سامح محمود صبري 12 سنة 7 سنوات تعاني من حروق من الدرجه الأولى، في الذراعين، قسم الحروق، وريتال سامح محمود صبري 10 سنوات، تعاني من حروق من الدرجة الأولى، في الوجه والذرع الأيسر.

الحماية المدنية تنتقل لموقع الحريق

وانتقلت شرطة الحماية المدنية إلى موقع الحريق لاخمادة والسيطرة عليه، كما انتقلت مباحث قسم شرطة مطروح للمعاينة وجار الفحص للتعرف على اسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل الى جهات التحقيق.