عاجل.. سقوط أمطار غزيرة على 10 محافظات (صور)

سقطت أمطار غزيرة اليوم على 10 محافظات وهي: «الدقهلية ، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، الإسماعيلية، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، الغربية» بعضها كانت رعدية في أجواء مغايرة عن الوقت الحالي من العام، إذ من المعتاد أن تكون الأجواء صيفية في منتصف يونيو، إلا أنها أصبحت أشبه بنوات شهر يناير.

وعلى الرغم من سقوط أمطار غزيرة على المحافظات اليوم بالتزامن مع ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، إلا أن غرف العمليات أكدت عدم وجود تراكم مياه في محيط اللجان حيث جرى الاستعداد مسبقًا.

تواصل أمطار الإسكندرية الرعدية

وتصدرت الإسكندرية مشهد سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية على المحافظات اليوم، إذ استمرت الأمطار لساعات متواصلة حتى منتصف نهار اليوم، في أمر أشبه باصعب نوات الشتاء.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه تم التعامل مع تلك الأجواء وعدم وجود أي تراكمات للمياه في محيط لجان الثانوية العامة.

أمطار رعدية على محافظات البحر الأبيض المتوسط

الأمر ذاته كان في محافظات البحر الأبيض المتوسط أبرزها محافظتي بورسعيد والإسماعيلية التي شهدت سقوط أمطار متوسطة ارتفعت حدتها في بعض المناطق الشمالية من المحافظة، ما تبعها إعلان حالة الطوارئ.

وشهدت محافظات دمياط و البحيرة وكفر الشيخ سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق، ومتوسطة على سواحل المحافظة في البرلس، وارتفعت حالة الأمواج في مياه البحر الأبيض المتوسط.

أمطار خفيفة ومتوسطة على المحافظات

وشهدت المحافظات الأخرى «الدقهلية، شمال سيناء، القليوبية، الغربية» سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على القرى والمدن بالإضافة إلى هبوب رياد باردة على كافة الأنحاء.