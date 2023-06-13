«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة لليوم الثاني

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنه تابع امتحانات الثانوية العامة في ثاني أيامها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، موضحا أنه أدى الامتحان 24 ألفا و22 طالبا، في مادتي الاقتصاد والإحصاء، وتغيب عن أداء الامتحانات 140 طالبا، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات.

إجراءات أمنية مكثفة

وأوضح وكيل الوزارة، أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان الامتحانية وسط إجراءات أمنية مكثفة، ودخول الطلاب للجان في سهولة ويُسر، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

إنهاء الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المُعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

يأتي ذلك، بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمُعلمين والقائمين بالملاحظة، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوي العام بانتظام.