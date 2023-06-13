رئيس اتحاد شباب العمال: الدولة حريصة على تنمية الوعي ومباشرة الحقوق السياسية

عقد اتحاد شباب العمال، التابع لوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، مؤتمر «الشباب ومباشرة الحقوق السياسية»، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم.

وتناول الموتمر موضوع الشباب ومباشرة حقوقهم السياسية، ودورهم في عدم التأثر بالشائعات التي تهدد الأمن القومي لأي مجتمع، علاوة على إبراز إنجازات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمته، نقل اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهتمامه بهذا الحدث المهم، الذي يسهم في تنمية الوعي لدى شباب العمال، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للاتحاد، معلنا تنفيذ ملتقى شباب العمال العرب ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023.

وأكد الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، خلال حضوره المؤتمر، أن الاتحاد يشهد تنوعا سواء في الأنشطة والبرامج وكذا المشاركين، موضحا أنه يسهم في تنمية شخصية وقدرات شباب العمال، بمختلف محافظات الجمهورية.

فيما أكد عبدالعزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال، أن الدولة تهتم بتفعيل دور الشباب في خدمة المجتمع وزيادة الوعي لديهم، وتمكين الشباب في مباشرة الحقوق السياسية، موضحا أنه عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر كان أمامه تحديات كثيرة، منها تحديات اقتصادية وتحديات إعادة بناء الدولة على أسس سليمة تعلي من شأن مصر، ومكانتها المحلية والعالمية.