«التعليم» تبدأ مقابلات المعلمين المتقدمين للعمل في المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، بدء المقابلات للمعلمين والمعلمات المتقدمين للعمل في فروع المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في محافظات «دمياط، وكفر البطيخ، وجمصة، وبني عبيد، ومرسى مطروح، والعريش، والوادي الجديد».

مقابلات المتقدمين بالمدارس اليابانية

وأكدت وحدة المدارس اليابانية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنّه سيتم عمل المقابلات للمعلمين والمعلمات المتقدمين للعمل في فروع المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 قريبا لباقي المدارس في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية.