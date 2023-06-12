ائتلاف أولياء الأمور يناشد «التعليم» فتح أبواب لجان الثانوية العامة مبكرا

ناشد ائتلاف أولياء أمور مصر، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح اللجان أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة في الثامنة والنصف صباحا أي قبل موعد الامتحانات بوقت كافٍ لضمان الانتهاء من إجراءات التفتيش للطلاب، دون تأخير في استلام أوراق الامتحانات.

فتح لجان الثانوية العامة

وأشارت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية في بيان: «بالرغم من تشديد الوزارة على فتح المدارس أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة في الثامنة والنصف صباحا أي قبل موعد الامتحان بـ 30 دقيقة، إلا أن هناك مدارس فتحت أبوابها متأخرا».

وأشارت إلى أن إجراءات التفتيش تحتاج لبعض وقت، ما سيترتب عليه تأخير الطلاب في استلام أوراق الامتحان، وخاصة أن إجراءات التفتيش تحتاج لوقت، خصوصا لو كان دخول الطلاب من خلال بوابة واحدة صغيرة: «نرجو أن تفتح المدارس أبوابها للطلاب قبل الساعة 8 ونصف، بحيث يدخل الطلاب اللجان قبل بداية الامتحان بخمس دقائق على الأقل لتهيئة أنفسهم وتجهيز أدواتهم».

بداية الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع شيء جيد

واستكملت الحزاوي: «بداية الامتحانات بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع شيء جيد حتى يتم تدارك المشاكل، ويعتاد الطلاب على إجراءات التفتيش وتنظيم الدخول والخروج وكيفية استكمال بياناتهم بشكل صحيح».