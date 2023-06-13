مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني: القطاع يسهم بـ18% من الصادرات

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إنَّ الحوار الوطني تمّ اجراءه لسماع وجهات النظر والوصول لمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ أن الزراعة أصبحت أساس توفير الأمن الغذائي لكل مواطني الدولة، معقبًا أنَّ القيادة السياسية رأت ذلك حتى قبل حدوث التداعيات السلبية لأزمة روسيا وأوكرانيا.

ورحب بحضور جلسة لمناقشة ملف «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الزراعة والائتمان والديون» على مدار جلستين متتاليتين أيضًا، مثمنًا إطلاق الحوار الوطني والذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كل التيارات والقوى السياسية لتحديد أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أنّه تمّ العمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية والدولة تحقق خطوات إيجابية في هذا الأمر مثمنا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لدعمه القطاع الزراعي، مضيفًا أنَّ القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، إذ ساهمت الزراعة في الصادرات بنسبة 18%، منوهًا إلى أنَّ دعم القيادة للزراعة ساهم في إنشاء مشروعات زراعية متعددة وفرت عدد وافر من فرص العمل.

وأشار إلى أنَّ هناك بعض الأساسيات التي تحتاج إلى تعديل لتواكب التطورات أولها إعادة الهيكلة الزراعية والقطاعات، مشيرًا إلى الحكومة تعكف الآن للعمل على قانون الزراعة، وحل مشاكل الهيئات والإدارات الزراعية وأيضًا نقص العمالة والأدوات الحديثة، مشددًا على أنَّه «لابد من وجود العنصر البشري المعد لتنفيذ كل السياسات الحديثة، وتدريبه عليها»، مطالبًا بالتعاون بين الوزرات فيما يخص أي منتج زراعي يخص الأمن الزراعي القومي.