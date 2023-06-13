تباين آراء طلاب الثانوية العامة في امتحاني الاقتصاد والإحصاء بالمحافظات

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة حول امتحان مادتي الاقتصاد، والإحصاء، في ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي انطلقت، أمس الاثنين 12 يونيو وتستمر حتى الخميس 13 يوليو المقبل.

طالب بكفر الشيخ: الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط

وأعرب أحمد طارق، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، عن سعادته بسهولة امتحان مادتي الاقتصاد، والإحصاء، مؤكداً أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومن المناهج الدراسية، واصفاً الأسئلة بالمباشرة والسهلة.

وأكد حامد علي، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، أنّ أسئلة امتحان مادتي الاقتصاد، والإحصاء، جاءت مباشرة، لافتاً أنّ الوقت المخصص للامتحان استوفى حل جميع الأسئلة، مشيراً إلى استعداده هو وزملائه لامتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد المقبل.

طالبة: الامتحان كان سهلا

وأوضحت براء السعيد، إحدى طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ، أنّ مادة الاقتصاد كانت سهلة والأسئلة كانت مباشرة، أما مادة الإحصاء فكانت محتاجة تركيز أكثر، مضيفةً: «حليت الامتحان قبل الوقت ما يخلص بنصف ساعة، ومكنتش متخيلة إني هخلص بسرعة بس الامتحان كان سهل».

أحمد: امتحان الإحصاء كان صعبا

أحمد علي، طالب بمدرسة الأمل التجريبية، بجنوب سيناء، أكد أن امتحان مادة الإحصاء كان يحتوي علي بعض النقاط الصعبة، التي تحتاج إلى تفكير ووقت طويل، والوقت غير مناسب للامتحان، أما امتحان مادة الاقتصاد جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط.

وقالت منة مراد، إحدى طالبات الثانوية العامة في البحيرة إن امتحان مادة الاقتصاد جاء من الكتاب المدرسي، كما أن الوقت كان كافياً للإجابة على جميع أسئلة الامتحان المقررة موضحة أنه جاء في نفس مستوى امتحانات أمس.