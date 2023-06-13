«النواب» يوافق على منحة تمويل الخط الأول لمترو الأنفاق بـ3.3 مليون يورو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولى – بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17-1-2023.

وتستهدف المنحة تقديم المساعدة في تحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامه بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة، إضافة إلى تحسينات أخري في الكفاءة بما في ذلك إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص.

كما تهدف المنحة المساعدة في التطوير وتحسين الأداء البيئي والصحي والسلامة في عملياته لتلبية السياسة البيئية والاجتماعية للبنك، ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية لمشروعات الخط الأول والخط الثاني لمترو القاهرة، واختيار استشاري مؤهل للإشراف على البناء بموجب مدة عقد وشراء نظام تخطيط موارد المؤسسة وتقديم المساعدة.

وتشمل المنحة تقديم الاستشارة الفنية لإعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والهدف العام من المهمة في دعم إعداد وتنفيذ برنامج موارد المؤسسة الجديد، ويتضمن ذلك قدرة تشغيل لمدة 12 شهرًا لضمان التنفيذ الفعال واعتماد برنامج تخطيط موارد المؤسسة الجديد عبر وحدات تشغيل الشركة المصرية الإدارة وتشغيل المترو.