رئيس مجلس النواب يحيل 3 قرارات جمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024 وذلك خلال الجلسة العامة اليوم.

وأحال رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة 3 قرارات جمهورية، بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهي:

1. قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2023، بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـAFCFTA في الجريدة الرسمية.

2. قرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير.

برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية

3- قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.