ضبط بقال تمويني استولى على سلع مدعمة بقيمة 40 ألف جنيه في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، بقالًا تموينيًا استولى على سلع مدعمه بقيمة 40 ألف جنيه بقرية المهدية بمركز ههيا.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات والرقابة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط بقال تمويني استولى على سلع مدعمة بقيمة 40 ألف جنيه

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة تموينية من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة على منافذ مشروع جمعيتي بدائرة الإدارة، قامت الحملة أثناء مرورها على منفذ مشروع جمعيتي الكائن بقرية المهدية بإجراء جرد لكميات السلع التموينية المدعمة، ما أسفر الجرد عن قيام صاحبة المنفذ بالتصرف في كميات من السكر والزيت والمكرونة التموينية قيمتها الإجمالية مبلغ مقداره ( 40954.25 ) جنيه، عبارة عن 646 كيس سكر تمويني زنة الكيس الواحد1 كيلو جرام و622 زجاجة زيت تمويني سعة الزجاجة الواحدة 800 ملليلتر، و2279 كيس مكرونة زنة الكيس الواحد 400 جرام، وتم تحرير المحضر رقم 9182 لسنة 2023 جنح ههيا.