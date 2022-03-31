ضبط سلع غذائية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية

تمكنت حملة مكبرة لمفتشي تموين الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المدعمة والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء.

وكثفت مديرية التموين في الإسماعيلية من الحملات الرقابية على مدار الأيام الماضية، وذلك على المنافذ والمحال التجارية والمخابز البلدية لضبط التجار المخالفين والتحفظ على السلع المنتهية الصلاحية.

ضبط 4 طن دقيق

ونجحت الحملات في ضبط 4 أطنان دقيق و1.5 طن من السكر التمويني، وكمية كبيرة من الزيوت والسلع التموينية، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء خلال شهر رمضان المبارك.

كما نجحت الحملات في التحفظ على كميات كبيرة من مصنعات الألبان واللبن المجفف، وضبط أكثر من 2500 عبوة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية قبل بيعها في الأسواق.

ضبط لحوم وكبدة مجهولة المصدر

وتمكنت إحدى الحملات، بالتعاون مع مفتشي الطب البيطري والرقابة على الأغذية، من ضبط 78 طبق لحوم مجمدة وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي لمجهولية مصدرها، إضافة إلى تحرير محاضر غش تمويني.

وأسفرت الحملات عن تحرير 111 محضرا، منها 38 لعدم الإعلان عن الأسعار، و29 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و29 لعدم حمل شهادات صحية، و3 لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لحيازة مواد تموينية بدون وجه حق.

كما حُررت 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و7 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، و7 محاضر للتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق.