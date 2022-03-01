ضبط 1.8 طن سلع غذائية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق، من خلال عدة إجراءات لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق.

ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حمايه المستهلك، لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها، بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

حملات تموينية ورقابية مفاجئة على الأسواق

وشددت على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية التي تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، لضبط حركة البيع والشراء، وحماية المواطنين من جشع التجار، مشيرةً إلى مديرية التموين في الشرقية شنت عدداً من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 3895 محضراً، منها 1991 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة، لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و904 محاضر في حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص، ومحاضر غش تجاري ضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تم ضبط سلع غذائية مدعمة، منها 750 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم، قبل بيعه بالسوق السوداء، و660 كيلو زيت طعام، و80 كرتونه شوكولاته، و350 كيلو أرز، و305 كراتين شاي، و153 كرتونه مياه غازية، و360 كرتونة حليب، و60 كيلو دواجن.

ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

كما تم ضبط سلع غير غذائية، بعضها مجهولة المصدر، والأخرى منتهية الصلاحية، منها 500 كرتونه أدوية، و435 لتر صابون، ونحو طن «سلفونيك»، و40 حجر بطارية.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.