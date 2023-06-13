وكيل «صحة مطروح» يطمئن على مصابي حريق شقة سكنية بحي الشروق

زار الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، مصابي حريق حي الشروق بمستشفى مطروح العام، لمتابعة الرعاية الطبية العاجلة والاطمئنان على حالتهم الصحية، مع تقديم كل الدعم الطبي والنفسى اللازم للمصابين والأهل.

رعاية طبية لمصابي حريق مطروح

ووجه وكيل صحة مطروح، مدير المستشفى والطاقم الطبي بقسم الحروق بمستشفى مطروح العام بتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية حتى مثولهم التام للشفاء، وتيسير إنهاء إجراءات خروج حالة الوفاة الناتجة عن الحريق.

برقية عزاء من محافظ مطروح

ومن جهة اخرى، قدم محافظ مطروح خالص تعازيه لأسرة المتوفاة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كانت وحدة سكنية بعمارة 8 بحي الشروق بمطروح نشب بها حريق ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة أفراد أسرتها.