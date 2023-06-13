تسهيلات لأبناء جامعة المنيا الوافدين للحصول على تجديد الإقامة

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أنه استكمالاً لجهود الجامعة في دعم أبنائها من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتأكيدا للأولوية التي توليها الدولة المصرية لجذب ورعاية الطلاب الوافدين؛ قامت الجامعة بالتواصل مع الوزارات المعنية، والجهات التنفيذية، والتنسيق مع إدارة الجوازات، وتوفير كافة سبل الدعم لتيسير إنهاء إجراءات الإقامة للطلاب الوافدين الملتحقين للدراسة بجامعة المنيا، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

تيسير الحصول على تجديد الإقامة

وتضمنت التسهيلات التي أجرتها جامعة المنيا، تيسير الحصول على تجديد الإقامة والتأشيرات لطلابها من الوافدين، وتوفير وسيلة لانتقالهم لمقر إدارة الجوازات بأسيوط، لإنهاء إجراءات منحهم الإقامة.

وأشار «فرحات»، إلى أن الجامعة تبنت استراتيجية لجذب ورعاية أبنائها من الطلاب الوافدين من خلال مكتب إدارة الوافدين بالجامعة، لتيسير جميع الإجراءات اللازمة لتقدمهم للدراسة بالجامعة، وتيسير إجراءات التحاقهم وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم في العملية التعليمية، والحرص على حل مشكلاتهم وتذليلها سريعا، وذلك في إطار مبادرة «ادرس في مصر».

جولة تفقدية لامتحانات كلية الحقوق

وأجري اليوم رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لامتحانات كلية الحقوق التي يؤديها طلاب الفرقة الثالثة، وذلك للوقوف على مدى انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بدون أية معوقات.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور حمادة حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء اللجان.

وأطمئن رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، علي مواصفات الورقة الامتحانية ومضمونها للمادة الممتحنة، وتغطيتها لأهداف المقرر، وممثلة لمحتواه، ومراعاتها للفروق الفردية للطلاب تحقيقاً للعدالة، مشدداً على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والتزام الطلاب بالأماكن المحددة لهم، وكل القواعد المنظمة للعملية الامتحانية.