محافظة المنيا تطلق حملة لتوعية المواطنين بأهمية ذبح الأضاحي في المجازر

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتفعيل دور وحدة تكافؤ الفرص في تناول القضايا المهمة، لرفع الوعي لدى المواطنين وتنمية الأسرة المصرية، ودعم وتمكين المرأة، وإدماجها في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

أهمية ذبح الأضاحي داخل المجازر

من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء على مديرة وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا، أن الوحدة نظمت ندوة بعنوان أهمية ذبح الأضاحي داخل المجازر، بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، مؤكدةً أن الندوة تأتي في إطار التنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وإداراتها بمختلف المراكز لتنظيم سلسلة من حملات التوعية تستهدف عقد ندوات تثقيفية ميدانية طبقاً لجدول زمنى محدد لتناول مختلف الموضوعات الهامة لدى المواطنين.

ضرورة التحصين ضد الأمراض الوبائية

عُقدت الندوة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والأوقاف، وبحضور فاطمة الزهراء على مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وإكرام محمود نائب رئيس مركز ملوى، والدكتورة حنان مكرم مدير ادارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري، ومنى مهني مدير وحدة تكافؤ الفرص بمركز ملوى، وفضيلة الشيخ مصطفى محمد عبد الغني إمام وخطيب بالأوقاف.

ألقت الندوة الضوء على أهمية ذبح الأضاحي داخل المجازر وضرورة التحصينات ضد الأمراض الوبائية خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.