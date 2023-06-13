رئيس هيئة قناة السويس: لدينا استراتيجية شاملة للتطوير تعتمد على 4 محاور

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة للسفن العابرة للقناة، من خلال تبني استراتيجية شاملة للتطوير تعتمد على أربعة محاور أساسية، تشمل تطوير المجرى الملاحي للقناة، وتحديث الأسطول البحري، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنويع مصادر الدخل.

وأكد خلال استقباله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الوفود الشبابية المشاركة بالدفعة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها القناة لحركة التجارة العالمية، ما جعلها محور اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبلة المشروعات التنموية الكبري.

رفع قدرة القناة على مواجهة الطوارئ

واستعرض الفريق أسامة ربيع عرضا تقديميا للوفد الشباب من الدفعة الرابعة لأكادمية ناصر، للتعريف بنظام الملاحة بقناة السويس، وإلقاء الضوء على المزايا الملاحية التي حققها مشروع قناة السويس الجديدة، أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي، ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، فضلا عن رفع تصنيف القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وأعرب المشاركين بالمنحة، عن سعادتهم بالتواجد في قناة السويس ضمن فعاليات برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية، موجها التحية إلى رجال الهيئة ووزارة الشباب والرياضة، متمنيا النجاح والازدهار لجهود تطوير هذا المرفق الملاحي المهم، معربين عن امتنانهم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المبادرة الكريمة، التي أكسبته المزيد من الخبرات والأصدقاء من مختلف دول العالم.