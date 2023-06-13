محافظ الجيزة: تحرير 3029 محضرًا تموينيًا لمخابز مخالفة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من مدي توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وتابع «راشد»، نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية التموين خلال شهر، والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 3029 مخالفة تموينية حيال المخابز غير الملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.

التصدي للمخالفات

وأوضح محافظ الجيزة، أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 59 طنًا ما بين دقيق مدعم وأرز ومكرونة ونخالة مجهولة المصدر و12492 زجاجة زيت تمويني، ونحو 18 طن سكر تمويني وحر بمنشآت مخالفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

ولفت إلى أن المخالفات المحررة شملت ضبط 2382 مخالفة لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، بالإضافة الي ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالي 979 بحوزة مخابز وبداليين تموينين بمناطق الصف وأطفيح ومنشاة القناطر والعياط والعجوزة والدقي والعمرانية وإمبابة لاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين.

محاضر لأنشطة مخالفة

وأشار إلى تحرير 599 محضرًا تموينيًا لمحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود شهادة إلى جانب تحرير 48 محضرًا لمحطات وقود ومستودعات لضبط عددًا من المخالفات.