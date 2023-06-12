كيفية الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور برقم السيارة.. رابط متاح

خدمات مميزة أتاحها موقع النيابة العامة عبر الإنترنت، تتمثل في العديد من الخدمات المرورية التي يحتاجها أصحاب السيارات بمختلف أنواعها، إذ يمكن إتمامها من المنزل وفي أسرع وقت، بدلاً من الذهاب إلى وحدات المرور، منها كيفية استعلام مخالفات نيابة المرور 2023 برقم السيارة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور برقم السيارة

ويمكن الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور برقم السيارة من خلال موقع النيابة العامة، عن طريق اتباع الآتي:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة على الإنترنت من هنا

- تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، ثم عليك الضغط على أيقونة باسم «خدمات نيابات المرور».

- تظهر أمامك قائمة الخدمات التي تقدمها نيابات المرور، ومن بينها عليك اختيار «الاستعلامات» والضغط على أيقونة باسم «استمرار».

- تظهر على الفور قائمة الاستعلامات ومنها الآتي: «مخالفات رخص المركبات» أو «مخالفات رخص القيادة».

- في حال الاستعلام عن مخالفات السيارة يجب الضغط على «مخالفات رخص المركبات».

- إدخال بيانات المركبة أو السيارة، وهي أرقام وحروف اللوحة المعدنية.

- الضغط في النهاية على أيقونة «إجمالي المخالفات».

- الانتظار لحظات وسيظهر على الفور تفاصيل كل المخالفات.

نتيجة تظلم مخالفات المرور

وتظهر نتيجة تظلم مخالفات المرور خلال 72 ساعة، على موقع نيابات المرور، من خلال إدخال رقم التظلم أو رقم الطلب الذي تم تقديمه من خلال موقع النيابة العامة أيضًا، وستظهر نتيجة تظلم مخالفات المرور سواء بالقبول أو الرفض، وفي حالة الرفض يجرى تأكيد المخالفة على المركبة لسدادها من خلال طرق السداد المختلفة، ورسوم تظلم مخالفات المرور تسدد في حالة قبول التظلم أو رفضه، وتحصيلها بعد إضافتها لرسوم استخراج شهادة براءة ذمة (شهادة المخالفات)، ورسوم تظلم مخالفات المرور تضاف على كل تظلم يقدمه صاحب المركبة إلكترونيا.