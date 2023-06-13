«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية إلى جنوب سيناء والسويس

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد .. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات).

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتي «جنوب سيناء، السويس» لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

الكشف الطبي على عدد من المواطنين

وشملت القافلة توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.