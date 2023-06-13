«النواب» يناقش مشروع قانون بـ«حافز علمي ورياضي» يضاف للمجموع

يبدأ مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدَّم من النائبة سكينة سلامة، والذي أحاله المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

الحافز الرياضي يساعد الطلاب على الالتحاق بكلية متميزة

وقالت النائبة في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحافز الرياضي مهم ويمكن أن يساعد الطلاب على الالتحاق بكلية متميزة تتوافق مع مواهبهم ويجب أن يكون هناك مجال للإبداع في كل المجالات لتشجيع الشباب على الإبداع وليس الاكتفاء بالامتحانات وهو ما يعمل به في كل أنحاء العالم.

واشارت إلى أن الجديد في التعديل أيضا عدم الاكتفاء بالحافز الرياضي وإضافة الحافز العلمي إلى المجموع مثل الفوز في الأبحاث أو أي أنشطة علمية وهو ما يشجع على عدم الاكتفاء بالتحصيل المدرسي والاعتماد على نتيجة آخر العام.

يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة المصرية، ممثلة في قياداتها السياسية، لتشجيع الطلاب المبدعين في كل المجالات، سواء في المجالات الرياضية أو العلمية الابتكارية، وحرصها على دعمهم وتشجيعهم، حيث تُولي اهتمامًا كبيرًا بالموهوبين والمخترعين.

تشجيع وتحفيز الطلاب على الإبداع

ويتضمن المشروع إضافة باب إلى قانون التعليم، الصـادر رقـم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، تحت اسم باب الحافز، بهدف تشجيع وتحفيز الطلاب على الإبداع، سواء في المجال الرياضي أو العلمي، وينقسم هذا الباب إلى فصلين، الفصل الأول الحافز الرياضي، والفصل الثاني الحافز الابتكاري.

وتقوم فلسفة التعديلات المقدَّمة على تشجيع جميع الطلاب على البحث والابتكار في مختلف المجالات، وأن هذا الحافز سيكون له أثر كبير في نفوس الطلاب، وسوف يشجعهم على التفوق، خاصة وأن كثير من طلاب الثانوية العامة والفنية يكونون في أمسّ الحاجة إلى درجات تُضاف إلى مجموعهم للالتحاق بالدراسة الجامعية التي يرغبون فيها.

كما تسهم التعديلات في تشجيع أولياء أمور الطلاب وحثّهم على تنمية مواهب أبنائهم، سواء كانت رياضية أو علمية، ونشر الثقافة العلمية في مجتمعنا من أجل نهضة أمتنا المصرية.