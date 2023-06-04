10 مميزات في مشروع قانون العمل الجديد بعد موافقة «الشيوخ».. منها مدة التعاقد

يهدف مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، إلى تحقيق التوان الشامل والعدالة بين العمال وجهة العمل، من خلال ربط الأجر بمعدل الإنتاج، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على توسيع سلاسل إمدادات أنشطتهم المستثمرة، وذلك من خلال بث أجواء طمأنينة تؤكد عدم الإضرار بمصالحهم.

مميزات قانون العمل الجديد

وحدد مشروع القانون عدة مزايا يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص، من بينها تحديد قيمة العلاوة الدورية، ووضع حد أقصى لسنوات التعاقد.

وتسرد «الوطن»، خلال التقرير التالي مميزات مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وهي:

1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

2- إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم في التهديد بالفصل.

3- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.

4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.

6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة

8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.

9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.