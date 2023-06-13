محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية مساء اليوم

أعلن المكتب الإعلامي في محافظة أسيوط، أن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بديوان عام المحافظة بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم.

إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية

ومن المقرر أن يعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بحضور عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإعلان أسماء الأوائل ونسبة النجاح على مستوى المحافظة، وأعداد الذين دخلوا امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى إدارات المحافظة سواء الإعدادية العامة أو المهنية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

وبعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من قبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تتيح مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط النتيجة بالادارات التعليمية والمدارس وكذلك رابط نتيجة الامتحانات للترم الثاني من خلال الرابط التالي: هنا

84 ألف طالب أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية

وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، الفصل الدراسي الثاني 84 ألف طالب وطالبة بالإعدادية العامة والمهنية، موزعين على مختلف إدارات مراكز ومدن محافظة أسيوط.