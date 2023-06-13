27 ألف جنيه إيرادات فيلم «رهبة» لـ الفيشاوي بدور العرض أمس الاثنين

جاء فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي في المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، منذ طرحه بالسينمات، بعد نجاح فيلمي «شوجر دادي» و«يوم 13».

إيرادات فيلم رهبة

وقد حقق فيلم رهبة بدور العرض 27 ألف جنيه أمس بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، وحرص صناع الفيلم ومنهم الفيشاوي ونسرين أمين على التجول بالسينمات بدور العرض لحضور الفيلم مع الجمهور بدور العرض.

أبطال فيلم رهبة

استطاع المخرج رضا عبد الرازق، أن يجمع بين عدد من الأبطال منهم نسرين أمين، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، ومحمود البزاوي، وياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

أحداث فيلم رهبة

تعتمد أحداث فيلم رهبة في الأساس على شخصية سيد رهبة الذي يفرض سطوته و قوانينه الخاصة على المنطقة التي يعيش فيها مستخدما ذكاؤه الحاد وشجاعته، حتي يتعرض لحادث كبير في إحدى معاركه، وتبدأ الاحداث تنقلب رأساً على عقب.