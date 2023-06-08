فيلم رهبة يحقق 33 ألف جنيه في يوم واحد بدور العرض

حقق فيلم رهبة، 33619 جنيها في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، محافظًا على المركز الثالث في قائمة إجمالي الإيرادات اليومية، بمليون ونصف المليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم رهبة

يقود بطولة فيلم رهبة بخلاف أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، مصطفى غريب، أحمد رمزي، محمود البزاوي، ياسر الطوبجي، وسما إبراهيم، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس، وتأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم رهبة، في إطار مملوء بالإثارة والتشويق ولا يخلو من الكوميديا، من خلال شخصية سيد رهبة، ويقوم بدوره أحمد الفيشاوي، وتنقلب حياته بسبب مفاجآت غير متوقعة.

شوجر دادي في المقدمة

وتصدر قائمة الإيرادات اليومية، فيلم شوجر دادي في المركز الأول بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وفيلم يوم 13 في المركز الثاني بطولة دينا الشربيني وأحمد داود، وفيلم بعد الشر في المركز الرابع بطولة علي ربيع وميرنا نورالدين ورنا رئيس، وتراجع محمد رمضان إلى المركز الخامس بفيلم هارلي.