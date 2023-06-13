وزير الخارجية العراقي: الشركات المصرية ستلعب دورا مهما في إعادة إعمار بلادي

قال فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية، إنّ هناك تعاون مشترك في الجانب الأمني والعسكري والثقافي وتبادل الطلاب والزمالات في الجامعات، بين مصر والعراق، كما أنّ التعاون قائم في المجالات المختلفة، وهناك تعاون وعمل مشترك على الجانب الدبلوماسي في مختلف القضايا سواء على المستوى العربي أو الإسلامي أو العالمي.

وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المذكرات التي ستوقع تخص التعاون في المجال الثقافي والمصرفي والدبلوماسي، إضافة إلى توقيع مجموعة من المذكرات لها علاقة بالمشاريع المشتركة، وعمل الوزارات المختلفة في هذا المجال.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي: «سنطور العلاقات الاقتصادية، ونتوقع الفترة المقبلة أن تعمل العديد من الشركات المصرية في الساحة العراقية، وهناك مشاريع مشتركة تخص الطاقة، خاصة الربط الكهربائي، وهناك ربط بين الجانب العراقي والأردني والخطة المستقبلية ربط هذه الشبكة بالجانب المصري واستيراد الطاقة الكهربية من مصر».

وتابع وزير الخارجية العراقي، أنّه إلى جانب هذه العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد، فهناك علاقة ثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد، وهناك اجتماعات مختلفة على المستويات المختلفة، للتنسيق في هذه المجالات سواء، الاقتصادي والطاقة والمصرفي والدبلوماسي والسياسي لتنسيق المواقف على المستوى العالمي.

وقال حسين، إنّ الزيارة إلى مصر تأتي في إطار استمرارية المباحثات بين الجانبين العراقي والمصري في إطار اللجنة المشتركة للطرفين، والتي تتطرق في هذه الزيارة إلى مجموعة من القضايا تتعلق بتقييم العلاقات في المرحلة السابقة، وتخطيط العلاقات القادمة، وكيفية الاستمرار وتعميق التعاون بين الطرفين، لافتا إلى أنّ علاقات البلدين جيدة جدا وتتطور يوما بعد يوم، وسنوقع بهذه الزيارة 11 مذكرة للتفاهم بين الحكومتين، وهناك مشاريع مشتركة وسوف تلعب بعض الشركات المصرية دورا مهما في بناء البني التحتية للاقتصاد العراقي، خاصة في مجال الإعمار والإسكان.

ولفت إلى أنّ تشكيلة الوفد تؤكد أنّ هذه المباحثات ستكون مهمة من الناحية الاقتصدية، فتشكيلة الوفد تتكون من وزير التخطيط ووزير الإسكان والكهرباء ومحافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس الوزراء الخاصين بالقضايا القتصادية، إلى جانب وزير الخارجية ورئيس الوزراء، وبهذه الزيارة سندرس كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية».