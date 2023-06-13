اعتقال مشتبه به في جرائم قتل وهجمات طعن بحادث نوتنجهام ببريطانيا

تسبب حادث نوتنجهام ببريطانيا في صدمة بالبلاد، إذ اعتقل رجل يبلغ من العمر 31 عامًا بناءً على الاشتباه في تورطه بجريمة قتل مروعة، إذ وجدت الشرطة جثث 3 أشخاص في حين نُقل 3 آخرون إلى المستشفى بعد أن تعرضوا لمحاولة دهس.

طعن ضحيتان في حادث نوتنجهام

ونقلت صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية عن شاهد عيان قوله، إنّ اثنين من الضحايا الثلاثة في حادث نوتنجهام في بريطانيا تعرضا للطعن في الشارع، بينما أصيب 3 آخرون خلال محاولة هجوم بسيارة، كما ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد العثور على ثلاثة قتلى في المدينة اليوم، ولا يزال في حجز الشرطة.

كما أكد الشهود أنّهم سمعوا صرخات من رجل وامرأة في طريق إلكستون في الساعة 4 صباحًا أثناء مهاجمتهم بسكين، في حين تم العثور على رجل ميتًا في طريق ماجدالا، وأصيب 3 أشخاص عندما حاولت شاحنة دهسهم في شارع ميلتون قبل القبض على المشتبه به في نحو الساعة 5.30 صباحًا.

سوناك يعبر عن صدمته

وأضافت الصحيفة أنّ الشرطة تلقت تقارير حول وقوع هذه الجرائم ، ما أدى إلى إطلاق عملية تحقيق واسعة النطاق للكشف عن ملابسات الحادث، وتم اعتقال الرجل المشتبه به في وقت لاحق.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن صدمته من هذه الحوادث المروعة، وفي تعليقه على حادث نوتنجهام في بريطانيا، وصرح رئيس الوزراء ريشي سوناك، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم للحادث الصادم الذي وقع في نوتنجهام هذا الصباح.. أنا على اطلاع بالتطورات.. يجب منح الشرطة الوقت اللازم لتقوم بعملها».