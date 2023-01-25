مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في حادث طعن بكنسية جنوب إسبانيا

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم، القبض على مشتبه به في طعن عدة أشخاص بكنيسة في جنوب إسبانيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وقالت بعض وسائل الإعلام، إن منفذ الطعن كان يستخدم إما منجل أو سيف ساموراي، وهاجم به رواد الكنيسة في إبرشية سان لورينزو في ألجيسيراس، وهي مدينة ساحلية في مقاطعة قادس الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه يجري التحقيق الآن، ورفض متحدث باسم الشرطة الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبحسب التقارير الأولية لوسائل الإعلام المحلية، كان كاهن الرعية من بين المصابين وحالته خطيرة.