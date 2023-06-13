رئيس وزراء بريطانيا يشكر الشرطة على استجابتها المستمرة لحادث نتونتجهام

أعرب رئيس الوزراء البريطاني «ريشي سوناك» اليوم الثلاثاء، عن شكره للشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم المستمرة للحادث المروع الذي وقع في مدينة نوتنجهام.

رئيس وزراء بريطانيا يشكر الشرطة على استجابتها لحادث نتونتجهام

وقال «سوناك»، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة سكاي نيوز البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إنه: «على إطلاع دائم على التطورات.. يجب إعطاء الشرطة الوقت الكافي للقيام بعملها.. إن أفكاري مع المصابين ومع عائلات الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم».

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت عن مقتل 3 أشخاص في «حادث خطير» وقع في أحد شوارع مدينة نوتنجهام ببريطانيا واعتقال شخص يشتبه بارتكابه الحادث يبلغ من العمر 31 عاما وقالت في نبأ عاجل لها- إنه تم إغلاق منطقة وسط المدينة بعد العثور على ثلاثة قتلى في مواقع متعددة، ولم توضح أسباب الحادث أو طبيعته بعد.

حادث دهس بمدينة نتونتجهام في بريطانيا

وفي سياق منفصل، قالت شرطة مدينة نوتنجهامشاير البريطانية في بيان إن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بعد أن حاولت شاحنة دهسهم وتم نقلهم إلى المشفى.

يذكر أن مدينة نوتنجهام والتي تبعد نحو 3 ساعات عن العاصمة البريطانية لندن، هي مدينة صغيرة لا يزيد تعداد سكانها 300 ألف نسمة.