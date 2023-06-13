تسليم أجهزة كهربائية لـ15 عروسا في العيد القومي لمحافظة المنوفية

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أجهزة منزلية وكهربائية لـ15 عروسًا من اليتيمات المقبلات على الزواج، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ117 بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهن.

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وصباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، والمهندس أسامة مدكور المدير التنفيذي لشركة مدكور، المهندس فريد البنبى رئيس مجلس إدارة شركة فريد البمبي، مسئولي الجمعيات الخيرية وعدد من مديري المديريات الخدمية.

فرحة الفتيات والأهالي

ووسط أجواء من البهجة والسرور وزغاريد الفرحة، قدم محافظ المنوفية خالص تهنئته القلبية للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة، وقام المحافظ بتقديم مواد غذائية للفتيات للمساهمة في تحسين مستوى الحياة المعيشية لضمان توفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية في تعاون مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، بالتعاون مع مؤسسة العربي.

شروط الاستحقاق

ومن جانبها أوضحت نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع أنه تم إختيار تلك الفتيات ممن انطبقت عليهن الشروط من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وفقا لكشوف الاستحقاق المعدة من قبل مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

تسليم مواد غذائية لـ100 حالة إنسانية

في سياق متصل، نظمت محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى تحت رعاية وبحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لتقديم مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية لــ 100 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أهالي وأبناء المحافظة بقيمة مالية تزيد عن نصف مليون جنيه وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي