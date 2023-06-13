«تعليم الدقهلية»: لم نرصد أي عملية غش أو مخالفة في امتحانات الثانوية العامة

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن قيام المديرية بعقد اجتماع مع غرفة العمليات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، في اليوم الثاني من انعقادها لمادتي الإحصاء والاقتصاد.

انتظام العملية الامتحانية للثانوية العامة بالدقهلية

وأشار إلى أن الأمور تسير بشكل سليم، مع انتظام سير العملية الامتحانية داخل مختلف اللجان بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية، ولم تقم غرفة العمليات برصد أي عملية غش أو مخالفة.

سير العملية الامتحانية للثانوية العامة بالدقهلية

وأوضح شعبان في بيان له أن متابعة العملية الامتحانيه وغرفة العمليات بتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة الدقهلية، بمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات، وحل المشكلات التى من شأنها تعرقل سير العملية الامتحانية.

وأكد ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وشدد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان مع الملاحظين والمراقبين والطلاب مع انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانية ومنع التجمعات أمام اللجان.

وأدى نحو 53 ألف 414 من طلاب الشهادة الثانوية امتحان الثانوية العامة داخل محافظة الدقهلية، والتي بدأت أمس لمادتي التربية الدينية والوطنية واليوم لمادتي الاقتصاد والإحصاء غير المضافة للمجموع، على أن يبدأ الطلاب يوم الأحد المقبل امتحان المواد المضافة.