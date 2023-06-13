زراعة 5 آلاف فدان بـ«عباد الشمس» في الشرقية

تستهدف محافظة الشرقية زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، التي تعزز إنتاج الأعلاف والزيوت وصناعات أخرى مهمة لتحقيق الأمن الغذائي، وانتهى المزارعون بالمحافظة من زراعة خمسة آلاف فدان من محصول عباد الشمس من إجمالي المستهدف زراعته بواقع 18 ألف فدان.

استهداف زراعة 18 ألف فدان

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة تحت إشراف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، تستهدف زراعة 18 ألف فدان من محصول عباد الشمس، لافتا إلى زراعة عدد 5 آلاف فدان من الإجمالي المستهدف بأنحاء متفرقة بالمحافظة، وهو من المحاصيل التعاقدية بالإقليم.

زراعة المحصول في عروتين

وأوضح وكيل الزراعة أن المحصول يتم زراعته في عروتين على أن تكون العروة الأولى خلال شهري مايو ويونيو بينما العروة الثانية في شهري يوليو وأغسطس وتبقى كل عروة مدة زمنية تمتد لنحو ثلاثة أشهر، معلقا: نضج المحصول يكون في الفترة 70 إلى 90 يوما وفقا لصنف المزروع وموعد الزراعة وطبيعة التربة، وعلامة النضج هي اصفرار الورق وتساقطه.

استخدام المحصول كأعلاف وزيوت

ومن الجدير بالذكر، وفق ما أشار إليه وكيل الوزارة، أن عباد الشمس محصول استراتيجي مهم، وتشجع الدولة على زراعته، كما أنه محصول مربح للمزارع، لافتا إلى أنه مادة مهمة لاستخراج الزيوت ذات الخواص الطبيعية الممتازة الجودة، بالإضافة إلى أن البذور تستخدم كعلف للحيوانات، فضلا عن استخدامه من قبل الإنسان «مسليات» بجانب المكسرات كما أنه غني بقيمة غذائية.