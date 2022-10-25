«زراعة الشرقية»: تنظيم يوم حصاد لمحصول عباد الشمس في ديرب نجم

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يُسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

يوم حصاد لمحصول عباد الشمس

ومن جانبه، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنظيم يوم حصاد لمحصول عباد الشمس بناحية شوبك أكراش التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، في حضور المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة، والمهندس صبري فرحات، مدير عام الإدارة الزراعية، ومهندسو الإرشاد بالإدارة الزراعية بديرب نجم، وعدد من المزارعين.

عباد الشمس من أهم المحاصيل الزيتية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن محصول عباد الشمس يُعد من أهم المحاصيل الزيتية، حيث تتراوح نسبة الزيت في بذوره ما بين 35- 50%، ويتميز الزيت المستخرج منه بجودة خواصه الكيماوية والطبيعية، بالإضافة إلى استخدام مخلفاته كعلف للحيوان لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، كما أنه يدخل ضمن الزراعات التعاقدية يتم توريده لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة هذا المحصول مستقبلاً.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الصيفية حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية ومدارس بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وبحضور عدد من المزارعين بهدف تعريفهم بأحدث طرق الزراعة والري وكيفية حماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها وطرق الفحص المستمر للزراعات للنهوض بإنتاجية المحاصيل الصيفية.