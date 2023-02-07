«اللجنة العليا للزيوت»: مصر لديها خطة للتوسع في زراعة البذور أبرزها عباد الشمس

قال السيد البسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت، إن البورصة العالمية تتحكم في أسعار الزيوت، ومصر تقوم باستيراد 98% منها، والسبب في ذلك عدم وجود زراعة نباتات زيتية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار سلاسل الإنتاج، مثل قيمة النولون البحري وارتفاع قيمة فرق العملة، مشيرا إلى أن المصانع والشركات ليس لهم دخل في زيادة الأسعار حيث تكون مثل التكلفة الناتجة عن البورصة العالمية التي يقوم بشرائها سلاسل الامداد.

خطة حكومية للتوسع في زراعة البذور الزيتية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الحكومة المصرية بدأت في عمل خطة للتوسع في زراعة النباتات الزيتية، مثل فول الصويا وعباد الشمس، من خلال زراعة 250 ألف فدان، بدلا من زراعة 150 ألف فدان، ثم ستزيد المساحة فيما بعد، موضحا في حديثه أن حجم استهلاك مصر للزيوت وصل إلى مليوني ونصف طن.

عروض مخفضة على مبيعات الجملة

من جهته، قال خالد عبدالجواد مدير مبيعات الجملة في إحدى شركات صناعة الزيوت، إن أسعار الزيوت في الأسواق متفاوتة، موضحا أن أسواق الجملة تطرح دائما عروضا مخفضة على السلع الاستهلاكية، أبرزها الزيت وتتراوح تلك الأسعار بين الـ 40 و70 جنبها لزجاجة 800 مللي.

وأضاف أن الإقبال على شراء السلع الغذائية يشهد ازديادا بداية من الشهر الجاري، نظرا إلى اقتراب حلول شهر رمضان حيث تستعد البيوت المصرية من خلال شراء كل مستلزماتهم وتخزينها.